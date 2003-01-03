Разработка и коррекция кода

За последние два года я приобрел большой опыт в разработке программного обеспечения на языке Python. Я применяю практические подходы для решения проблем и построения проектов, а также принципы ООП. Я понимаю важность процесса проектирования и применяю его для разработки программного обеспечения. Я готов принять любую работу, чтобы приобрести больше знаний и навыков. Я понимаю важность качества и применяю принципы программирования на практике. Я постоянно стремлюсь расширять свои знания и навыки в программировании и применять их для решения проблем.