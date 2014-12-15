eclair3000

Доброго времени суток! :)
Меня зовут Валерия.
Деятельность: пишу статьи, занимаюсь seo-оптимизацией, вместе с мужем управляю двумя активно развивающимися интернет-магазинами. Иногда делаю переводы с английского языка.
Преимущества:
1) Грамотность;
2) Всегда выполняю задание вовремя;
3) В каждый текст вкладываю душу;
4) Стараюсь "погрузиться" в тему, чтобы в статье было максимум полезной информации для читателей, а не одна лишь seo-вода;
5) Имею опыт в создании и seo-оптимизации сайтов, поэтому пишу статьи, эффективные для продвижения Вашего ресурса;
6) Прекрасное знание английского языка (Strong Upper Intermediate), имею сертификат, училась в Австралии.
Темы, близкие мне:
здоровье, красота, косметика, электроника, seo, маркетинг, реклама, кулинария, дети и семья, здоровый образ жизни, психология, отношения и многое другое.
Разобраться в практически любой теме для меня не составляет сильного труда.
Примеры работ:
http://ecosredstva.ru/catalog/mylnie-orehi/
http://ecosredstva.ru/catalog/natural-soap/
http://ecosredstva.ru/catalog/uhod-za-volosami/
http://ecosredstva.ru/catalog/uhod-za-zubami/
http://ecosredstva.ru/catalog/uhod-za-telom/
http://ecosredstva.ru/catalog/ecologicheskie-poroshki/
http://ecosredstva.ru/articles/166/
http://ecosredstva.ru/articles/sredstva-po-uhodu-za-telom-v-internet-magazine-eko-kosmetiki/
http://ecosredstva.ru/articles/pervaya-statia/
http://ecosredstva.ru/manufactors/
http://4kids.su/besplatnaya-sborka/