eco-engineer

Bнженер-эколог, поиск заказчиков и ведение переговоров, составление договоров. Разработкаэкологическойдокументации: паспортов отходов1-4 классов опасности, ПНООЛР, порядка
производственного контроля в области обращения с отходами, программы производственного экологического
контроля, отчетной документации(первичный учет, расчет платы НВОС,
годовой отчет МПОС, 2тп-отходы), проектовПДВ. Согласование проектнойдокументации в надзорных органах г. Новосибирск. Проведениеинвентаризации источников загрязнения
атмосферы на предприятиях, инвентаризации объектов накопления отходов. Завремя работы была разработана и
согласована документация по более чем 30 предприятиям, ежеквартально ведется
абонентское обслуживание по более чем по 5 объектам. Организацияи проведениевнешнего экологического аудита на
крупном производственном объекте.