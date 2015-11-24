eco-engineer

Разработка экологической документации. Проекты ПДВ, ПНООЛР, паспорта отходов, экологический аудит.

Bнженер-эколог, поиск заказчиков и ведение переговоров, составление договоров. Разработкаэкологическойдокументации: паспортов отходов1-4 классов опасности, ПНООЛР, порядка

производственного контроля в области обращения с отходами, программы производственного экологического

контроля, отчетной документации(первичный учет, расчет платы НВОС,

годовой отчет МПОС, 2тп-отходы), проектовПДВ. Согласование проектнойдокументации в надзорных органах г. Новосибирск. Проведениеинвентаризации источников загрязнения

атмосферы на предприятиях, инвентаризации объектов накопления отходов. Завремя работы была разработана и

согласована документация по более чем 30 предприятиям, ежеквартально ведется

абонентское обслуживание по более чем по 5 объектам. Организацияи проведениевнешнего экологического аудита на

крупном производственном объекте.