ecocube

Антон ecocube

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Abasheff
Фёдор 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$13
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать рекламный баннер для сайта
Хороший заказчик. Простое общение, понятная постановка задачи, быстрая своевременная оплата даже больше указанной суммы. Рад был сотрудничеству. Спасибо за заказ =)
Профессионал своего дела. Работу выполняет качественно, дает рекомендации как и что лучше сделать. Всегда на связи. Рекомендую, обращаться можно смело!
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booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
$350
10 баллов
7 лет назад
Разработка сайта под ключ (дизайн готовый имеется) + адаптивный дизайн
BootstrapJavaScriptPHP
Всё отлично, большое подробное ТЗ, своевременная оплата, рад нашему сотрудничеству.
Отличный профессионал своего дела! Сайт сделан на высоком уровне. Наш сайт включает в себя много сложных элементов, которые Максим выполнил на отлично! Всегда на связи и отвечает почти молниеносно! Вежлив и сдержан, отвечает на все глупые вопросы. Работу выполняет так как хочет заказчик! Мы работой очень довольны!
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