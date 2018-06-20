Отличный профессионал своего дела! Сайт сделан на высоком уровне. Наш сайт включает в себя много сложных элементов, которые Максим выполнил на отлично! Всегда на связи и отвечает почти молниеносно! Вежлив и сдержан, отвечает на все глупые вопросы. Работу выполняет так как хочет заказчик! Мы работой очень довольны!