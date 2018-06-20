$8
Баннер отражающий стоимость услуг по акции. Придерживаясь стилистики сайта. Пример прикреплен. Картинка должна быть в формате psd с возможностью редактирования всех текстов и цен.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Баннер отражающий стоимость услуг по акции. Придерживаясь стилистики сайта. Пример прикреплен. Картинка должна быть в формате psd с возможностью редактирования всех текстов и цен.
Требуется разработка сайта с адаптивным дизайном на Bootstrap 4 (последней версии). Дизайн сайта уже имеется. Тематика сайта - остекление, обшивка и утепление балконов и лоджий. На сайте должен быть калькулятор с использованием php ...