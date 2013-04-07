Требуется верстка и интеграция на ShopCms макета 3-х страниц интернет-магазина: главной, страницы с кратким описанием товаров и страницы с подробным описанием товара.
HTML-верстка1 заявка
Закрыт
12 лет назад
Требуется верстка и интеграция на ShopCms макета 3-х страниц интернет-магазина: главной, страницы с кратким описанием товаров и страницы с подробным описанием товара.
Нужен дизайн 3-х страниц для интернет-магазина: главной страницы, страницы со списком товаров, страницы с подробным описанием товара.
Нужен дизайн 3-х страниц для интернет-магазина: главной страницы, страницы со списком товаров, страницы с подробным описанием товара.