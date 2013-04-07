ecolavka

Андрей ecolavka

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужна верстка под ShopCms

    Требуется верстка и интеграция на ShopCms макета 3-х страниц интернет-магазина: главной, страницы с кратким описанием товаров и страницы с подробным описанием товара.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    $150

    Нужен дизайн 3-х страниц для интернет-магазина: главной страницы, страницы со списком товаров, страницы с подробным описанием товара.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    $150

    Нужен дизайн 3-х страниц для интернет-магазина: главной страницы, страницы со списком товаров, страницы с подробным описанием товара.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

DESIGN_S
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн интернет-магазина
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У меня остались только положительные эмоции от сотрудничества с Александром. Сделал очень красивый дизайн! Сразу видно, что Александр обладает богатым творческим воображением. Каждая работа с изюминкой. Именно поэтому я его выбрал в качестве исполнителя. И не ошибся.
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