Требуется написать класс для работой с SAPE: 1) получение списка активных кампаний с информацией по купленным ссылкам; 2) создание новой кампании; 3) добавление заранее созданных блоков url с анкорами с ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать граббер Yandex Маркет (с возможностью выбрать стартовую категорию или просто ограничить копирование нужными категориями). Описание. Скрипт должен работать с БД MySQL. Режим работы: по cron на отдельном VPS-сервере. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать парсер магазина 003.ru. Описание. Скрипт должен работать с БД MySQL. Режим работы: по cron на отдельном VPS-сервере. Должно быть реализовано 2 режима: первый запуск (локальная БД пуста) и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Донор - частично закрытый форум. На входе скрипт получает начальный URL (раздел форума, может быть корневым), от которого надо начинать. Основная функциональность: 1) Авторизация на форуме 2) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад