ecrypt

Максим ecrypt

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • PHP-класс для работы с SAPE

    $100

    Требуется написать класс для работой с SAPE: 1) получение списка активных кампаний с информацией по купленным ссылкам; 2) создание новой кампании; 3) добавление заранее созданных блоков url с анкорами с ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Граббер Яндекс.Маркет

    Требуется написать граббер Yandex Маркет (с возможностью выбрать стартовую категорию или просто ограничить копирование нужными категориями). Описание. Скрипт должен работать с БД MySQL. Режим работы: по cron на отдельном VPS-сервере. ...

    HTMLMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер 003.ru

    Требуется написать парсер магазина 003.ru. Описание. Скрипт должен работать с БД MySQL. Режим работы: по cron на отдельном VPS-сервере. Должно быть реализовано 2 режима: первый запуск (локальная БД пуста) и ...

    HTMLMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Граббер/парсер для vbulletin

    Донор - частично закрытый форум. На входе скрипт получает начальный URL (раздел форума, может быть корневым), от которого надо начинать. Основная функциональность: 1) Авторизация на форуме 2) ...

    ApacheMySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад