eddyrock_web_js

Веб-разработка
Немного о себе, я работаю разработчиком почти два года, основной опыт работы связан с VueJS. Обычно пишу логику на JavaScript, но так же люблю TypeScript. Так могу создавать Landing Page, и спокойно и в срок верстаю любые задачи. Могу создавать проекты на Gulp, и Webpack. Пишу понятно, и на качество.
Работаю пять дней в неделю: Понедельник - Пятница с 09:00 - 19:00 (по Московскому времени).
Мои контакты для связи:
telegram: @eduardrudnev
Стек работ:
Верстка:
- HTML5, CSS3.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3,4
- Flexbox
- SCSS
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Реализация pixel perfect.
- Создание VueJS приложений.
- Создание ReactJS приложений.
- Написание логики на нативном JavaScript.
- Написание логики на TypeScript.
- Написание логики на jQuery.
- Рефакторинг ранее написанного кода.
- Уточнение все аспектов задания.
- Составление технического задания.
- Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.
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