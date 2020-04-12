eddyrock_web_js

Эдуард eddyrock_web_js

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-разработка

Немного о себе, я работаю разработчиком почти два года, основной опыт работы связан с VueJS. Обычно пишу логику на JavaScript, но так же люблю TypeScript. Так могу создавать Landing Page, и спокойно и в срок верстаю любые задачи. Могу создавать проекты на Gulp, и Webpack. Пишу понятно, и на качество.

Работаю пять дней в неделю:  Понедельник - Пятница с 09:00 - 19:00 (по Московскому времени).

Мои контакты для связи:

gmail: [email protected]

telegram: @eduardrudnev

Стек работ: 

Верстка:

  • HTML5, CSS3.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3,4
  • Flexbox
  • SCSS
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Реализация pixel perfect.
Написание логики:

  • Создание VueJS приложений.
  • Создание ReactJS приложений.
  • Написание логики на нативном JavaScript.
  • Написание логики на TypeScript.
  • Написание логики на jQuery.
  • Рефакторинг ранее написанного кода.
Этапы работы: 

  • Уточнение все аспектов задания.
  • Составление технического задания.
  • Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.