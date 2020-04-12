eddyrock_web_js

Веб-разработка

Немного о себе, я работаю разработчиком почти два года, основной опыт работы связан с VueJS. Обычно пишу логику на JavaScript, но так же люблю TypeScript. Так могу создавать Landing Page, и спокойно и в срок верстаю любые задачи. Могу создавать проекты на Gulp, и Webpack. Пишу понятно, и на качество.

Работаю пять дней в неделю: Понедельник - Пятница с 09:00 - 19:00 (по Московскому времени).

Мои контакты для связи:

gmail: [email protected]

telegram: @eduardrudnev

Стек работ:

Верстка:

HTML5, CSS3.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3,4

Flexbox

SCSS

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Реализация pixel perfect.

Написание логики:

Создание VueJS приложений.

Создание ReactJS приложений.

Написание логики на нативном JavaScript.

Написание логики на TypeScript.

Написание логики на jQuery.

Рефакторинг ранее написанного кода.

Этапы работы: