Верстка лендинга (одностраничные сайты, сайты-визитки) | Работа с UI UX дизайном и анимациями

﻿Верстка адаптивного сайта (HTML5, CSS3 (SCSS), JS, jQuery)

В приоритете верстка лендингов и одностраничных сайтов (сайты-визитки и им подобные). Срок выполнения работы зависит от сложности верстки. Преимущественно верстаю сайты с современным UI UX дизайном. Вдохну в Ваш сайт "жизнь" с помощью анимаций на SCSS + JS.

﻿﻿Нет дизайнерского макета будущего сайта? - Не проблема!

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Обсудим и найдем хорошее и качественное дизайнерское решение для вашего проекта. Рассмотрим аспекты с точки зрения пользовательского интерфейса, а также возможности их реализации. Подберем идеальное решение вместе!

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Работаю до последних правок

Предоставление готового проекта - не равно окончанию моей части работы. Если у вас появилось желание изменить или добавить в структуру сайта некоторые элементы - отредактирую работу в указанный дополнительный срок.

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Работаю за недорого :)

﻿В связи с продолжительным обучением и усердной практикой, данный сервис использую как возможность получить заказы на верстку для последующего добавления работ в свое портфолио, а это значит, что в моих же интересах сделать всё максимально красиво, удобно и качественно!

Примеры работ

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Пара ссылок на GitHub с моими проектами:

T-Food Site

Smooth Fruit