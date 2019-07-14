Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше.

Работаю в основном дома, поэтому проблем с выполнением заказов не будет.

Сам занимаюсь преподаванием русского языка. Знаю в совершенстве английский на уровне Proficient User (Свободное владение)

Есть опыт редактирования фотографий, видео.

Adobe Photoshop, Adobe Premiero Pro

Занимаюсь написанием статей, в основном, уникальный текст, который легко читается и запоминается.

Умею выделить нужную часть в тексте и психологически расположить к Вам потенциального клиента.