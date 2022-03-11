edik4928

Эдуард edik4928

 
40 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Руководитель интернет-проектов и продвижения интернет-магазина (сайта)

Телефон: +7 (987) 9804421 (viber, whatsapp)

E-mail: [email protected], [email protected]

Zoom, Skype: edik4550 Telegram: @edik4928

  • сжатие и оптимизация графических файлов, таблиц стилей, скриптов сайта для увеличения скорости загрузки
  • обучение контент-менеджеров правильной оптимизированной загрузке фото и размещению материалов на сайте
  • заключение договоров с подрядчиками и постановка технического задания исполнителям и специалистам
  • углубленный и всесторонний SEO-анализ сайта интернет-магазина с последующей реализацией и продвижением
  • техническая оптимизация работы сайта – настройка, перелинковка, доработка умных фильтров, выявление дублей страниц, настройка индексирования, файлов конфигурации, продвижение, редиректы, карты сайтов
  • увеличение посещаемости и видимости в поисковых системах
  • изменение и добавление страниц сайта на основе UX/UI дизайна и удобства для пользователя
  • техническая настройка сервера и сервера баз данных MySQL+PHP для ускорения работы сайта и обработки запросов
  • оптимизация графических материалов на сайте – ресайз, сжатие, конвертация фото для продвижения в поиске
  • создание и интеграция онлайн-оплаты на сайте (онлайн-кассы Яндекс) через оператора фискальных данных
  • написание технических заданий для программистов по доработке функционала интернет-магазина и их приём
  • настройка сервера баз данных MySQL, оптимизация параметров для сокращения времени ответа и обработки запросов
  • обслуживание и актуализация (размещение информации, правки, доработка) 6 корпоративных сайтов – reaviz.ru, sar.reaviz.ru, mos.reaviz.ru, spbreaviz.ru, reaviz.com, totumverum.ru
  • seo-аудит, разработка и реализация мероприятий по SEO-оптимизации сайтов с помощью Serpstat
  • ускорение загрузки сайтов различными способами для увеличения ранжирования в поисковых системах
  • наполнение сайта (добавление/изменение товаров, заполнение карточек товара, контроль актуальности цен, размещение новостей и баннеров)
  • подготовка изображений к размещению (цветокоррекция, сжатие, подрезка по размеру, адаптация под другой размер, нанесение текста)
  • единоличное выполнение работы и не внятных технических заданий вместо дизайнеров, верстальщиков, программистов, копирайтеров, и полная реализация их только своими силами при особой срочности
  • верстка новых страниц сайта на php, разработка макета, исправление ошибок в коде готовых шаблонов
  • подготовка изображений к размещению (сжатие, подрезка по размеру, адаптация под другой размер, нанесение текста)
  • развитие структуры сайта
  • контроль функционала в части работоспособности
  • исправление ошибок
  • верстка шаблонов новых страниц
  • резервное копирование
  • создание простых лэндингов как посадочных страниц рекламных компаний
  • настройка фильтров для удобства навигации пользователей по страницам каталогов, размещение внутренних и внешних ссылок
  • наполнение сайта (добавление/изменение товаров, заполнение карточек товара, контроль актуальности цен, размещение новостей и баннеров)
  • подготовка техзаданий для внешних разработчиков, контроль реализации ТЗ (срок и качество)
Работа с компьютером, ПО – знание оргтехники и электроники (электрики), установка и настройка всех операционных

систем семейства Windows, ремонт и сборка компьютеров, лечение вирусов и

вредоносного ПО, построение эффективной антивирусной защиты, аудит безопасности

(возможность удаленного взлома на практическом примере) Wi-Fi сетей, сайтов,

серверов, локальных сетей организаций. Оптимизация и ускорение работы

компьютерных систем (ПО) и различных сайтов, создание резервных копий данных и

восстановление данных с любых носителей. Создание и продвижение

интернет-магазина с нуля. Удаленное скрытое управление компьютерами,

организация отказа в обслуживании (DDOS). Взлом паролей, почты и т.д.

Особые навыки и умения – Photoshop, CorelDraw, Microsoft Office, HTML, CSS, JavaScript, SQL, MySQL, PHP,

PhpMyAdmin, 1С-Битрикс, WordPress, Atom, SEO, знание сетевых протоколов, умение

разбираться в чужом коде.

Работа с программами и сервисами аналитики – Google Analytics, Яндекс.Метрика, SimilarWeb, Roistat, Serpstat, Rush Analytics, SEMrush, MegaIndex,

Яндекс.Вебмастер, Google Search Console, Wordstat, Screaming Frog SEO Spider.