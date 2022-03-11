Руководитель интернет-проектов и продвижения интернет-магазина (сайта)

Телефон: +7 (987) 9804421 (viber, whatsapp)

E-mail: [email protected] , [email protected]

Zoom, Skype: edik4550 Telegram: @edik4928

сжатие и оптимизация графических файлов, таблиц стилей, скриптов сайта для увеличения скорости загрузки

обучение контент-менеджеров правильной оптимизированной загрузке фото и размещению материалов на сайте

заключение договоров с подрядчиками и постановка технического задания исполнителям и специалистам

углубленный и всесторонний SEO-анализ сайта интернет-магазина с последующей реализацией и продвижением

техническая оптимизация работы сайта – настройка, перелинковка, доработка умных фильтров, выявление дублей страниц, настройка индексирования, файлов конфигурации, продвижение, редиректы, карты сайтов

увеличение посещаемости и видимости в поисковых системах

изменение и добавление страниц сайта на основе UX/UI дизайна и удобства для пользователя

техническая настройка сервера и сервера баз данных MySQL+PHP для ускорения работы сайта и обработки запросов

оптимизация графических материалов на сайте – ресайз, сжатие, конвертация фото для продвижения в поиске

создание и интеграция онлайн-оплаты на сайте (онлайн-кассы Яндекс) через оператора фискальных данных

написание технических заданий для программистов по доработке функционала интернет-магазина и их приём

настройка сервера баз данных MySQL, оптимизация параметров для сокращения времени ответа и обработки запросов

обслуживание и актуализация (размещение информации, правки, доработка) 6 корпоративных сайтов – reaviz.ru, sar.reaviz.ru, mos.reaviz.ru, spbreaviz.ru, reaviz.com, totumverum.ru

seo-аудит, разработка и реализация мероприятий по SEO-оптимизации сайтов с помощью Serpstat

ускорение загрузки сайтов различными способами для увеличения ранжирования в поисковых системах

наполнение сайта (добавление/изменение товаров, заполнение карточек товара, контроль актуальности цен, размещение новостей и баннеров)

подготовка изображений к размещению (цветокоррекция, сжатие, подрезка по размеру, адаптация под другой размер, нанесение текста)

единоличное выполнение работы и не внятных технических заданий вместо дизайнеров, верстальщиков, программистов, копирайтеров, и полная реализация их только своими силами при особой срочности

верстка новых страниц сайта на php, разработка макета, исправление ошибок в коде готовых шаблонов

подготовка изображений к размещению (сжатие, подрезка по размеру, адаптация под другой размер, нанесение текста)

развитие структуры сайта

контроль функционала в части работоспособности

исправление ошибок

верстка шаблонов новых страниц

резервное копирование

создание простых лэндингов как посадочных страниц рекламных компаний

настройка фильтров для удобства навигации пользователей по страницам каталогов, размещение внутренних и внешних ссылок

наполнение сайта (добавление/изменение товаров, заполнение карточек товара, контроль актуальности цен, размещение новостей и баннеров)

подготовка техзаданий для внешних разработчиков, контроль реализации ТЗ (срок и качество)

знание оргтехники и электроники (электрики), установка и настройка всех операционных

систем семейства Windows, ремонт и сборка компьютеров, лечение вирусов и

вредоносного ПО, построение эффективной антивирусной защиты, аудит безопасности

(возможность удаленного взлома на практическом примере) Wi-Fi сетей, сайтов,

серверов, локальных сетей организаций. Оптимизация и ускорение работы

компьютерных систем (ПО) и различных сайтов, создание резервных копий данных и

восстановление данных с любых носителей. Создание и продвижение

интернет-магазина с нуля. Удаленное скрытое управление компьютерами,

организация отказа в обслуживании (DDOS). Взлом паролей, почты и т.д.

Особые навыки и умения – Photoshop, CorelDraw, Microsoft Office, HTML, CSS, JavaScript, SQL, MySQL, PHP,

PhpMyAdmin, 1С-Битрикс, WordPress, Atom, SEO, знание сетевых протоколов, умение

разбираться в чужом коде.

Работа с программами и сервисами аналитики – Google Analytics, Яндекс.Метрика, SimilarWeb, Roistat, Serpstat, Rush Analytics, SEMrush, MegaIndex,

Яндекс.Вебмастер, Google Search Console, Wordstat, Screaming Frog SEO Spider.