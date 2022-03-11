Телефон: +7 (987) 9804421 (viber, whatsapp)
E-mail: [email protected], [email protected]
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- сжатие и оптимизация графических файлов, таблиц стилей, скриптов сайта для увеличения скорости загрузки
- обучение контент-менеджеров правильной оптимизированной загрузке фото и размещению материалов на сайте
- заключение договоров с подрядчиками и постановка технического задания исполнителям и специалистам
- углубленный и всесторонний SEO-анализ сайта интернет-магазина с последующей реализацией и продвижением
- техническая оптимизация работы сайта – настройка, перелинковка, доработка умных фильтров, выявление дублей страниц, настройка индексирования, файлов конфигурации, продвижение, редиректы, карты сайтов
- увеличение посещаемости и видимости в поисковых системах
- изменение и добавление страниц сайта на основе UX/UI дизайна и удобства для пользователя
- техническая настройка сервера и сервера баз данных MySQL+PHP для ускорения работы сайта и обработки запросов
- оптимизация графических материалов на сайте – ресайз, сжатие, конвертация фото для продвижения в поиске
- создание и интеграция онлайн-оплаты на сайте (онлайн-кассы Яндекс) через оператора фискальных данных
- написание технических заданий для программистов по доработке функционала интернет-магазина и их приём
- настройка сервера баз данных MySQL, оптимизация параметров для сокращения времени ответа и обработки запросов
- обслуживание и актуализация (размещение информации, правки, доработка) 6 корпоративных сайтов – reaviz.ru, sar.reaviz.ru, mos.reaviz.ru, spbreaviz.ru, reaviz.com, totumverum.ru
- seo-аудит, разработка и реализация мероприятий по SEO-оптимизации сайтов с помощью Serpstat
- ускорение загрузки сайтов различными способами для увеличения ранжирования в поисковых системах
- наполнение сайта (добавление/изменение товаров, заполнение карточек товара, контроль актуальности цен, размещение новостей и баннеров)
- подготовка изображений к размещению (цветокоррекция, сжатие, подрезка по размеру, адаптация под другой размер, нанесение текста)
- единоличное выполнение работы и не внятных технических заданий вместо дизайнеров, верстальщиков, программистов, копирайтеров, и полная реализация их только своими силами при особой срочности
- верстка новых страниц сайта на php, разработка макета, исправление ошибок в коде готовых шаблонов
- подготовка изображений к размещению (сжатие, подрезка по размеру, адаптация под другой размер, нанесение текста)
- развитие структуры сайта
- контроль функционала в части работоспособности
- исправление ошибок
- верстка шаблонов новых страниц
- резервное копирование
- создание простых лэндингов как посадочных страниц рекламных компаний
- настройка фильтров для удобства навигации пользователей по страницам каталогов, размещение внутренних и внешних ссылок
- наполнение сайта (добавление/изменение товаров, заполнение карточек товара, контроль актуальности цен, размещение новостей и баннеров)
- подготовка техзаданий для внешних разработчиков, контроль реализации ТЗ (срок и качество)
систем семейства Windows, ремонт и сборка компьютеров, лечение вирусов и
вредоносного ПО, построение эффективной антивирусной защиты, аудит безопасности
(возможность удаленного взлома на практическом примере) Wi-Fi сетей, сайтов,
серверов, локальных сетей организаций. Оптимизация и ускорение работы
компьютерных систем (ПО) и различных сайтов, создание резервных копий данных и
восстановление данных с любых носителей. Создание и продвижение
интернет-магазина с нуля. Удаленное скрытое управление компьютерами,
организация отказа в обслуживании (DDOS). Взлом паролей, почты и т.д.
Особые навыки и умения – Photoshop, CorelDraw, Microsoft Office, HTML, CSS, JavaScript, SQL, MySQL, PHP,
PhpMyAdmin, 1С-Битрикс, WordPress, Atom, SEO, знание сетевых протоколов, умение
разбираться в чужом коде.
Работа с программами и сервисами аналитики – Google Analytics, Яндекс.Метрика, SimilarWeb, Roistat, Serpstat, Rush Analytics, SEMrush, MegaIndex,
Яндекс.Вебмастер, Google Search Console, Wordstat, Screaming Frog SEO Spider.