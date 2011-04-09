3D МОДЕЛЕР ВИЗУАЛИЗАТОР

3D моделлер-текстурщик-визуализаор (Киев)

Фамилия Синица,

Имя Эдуард

Отчество Николаевич

Дата рождения (возраст): 7.05.1990

Город: Киев

Образование: Неполное высшее

Опыт: опыт работы 1-2 года

Желаемый график работы: полная занятость

Должность: 3д моделлер-текстурщик-визуализаор

Цель:

ищу работу 3D-моделлера ,визуализатора, текстурщика или другую работу, сопряженную с вышеперечисленными навыками.

Ключевая информация

все, что касается 3d (моделирование, текстурирование, свет, визуализация) - аккуратно, качественно, реалистично за короткие сроки!

Владение языками

Английский — средний

Русский — родной

Украинский — родной

Опыт работы

Опыт работы:

- freelance ( моделирование окружения,техники,персонажев,визуализация интерьеров)

- дизайн студия "ЭЛСИ'' ' ( Моделирование,визуализация интерьеров и техники)

Опыт работы в высокополигональном моделировании 2 года

Профессиональные навыки

• владение пакетом Adobe Photoshop (технологии текстурирования, ретушь, коррекция фото, коллажи, создание логотипов, иллюстраций).

• владение пакетом 3D Max, (моделирование, текстурирование,визуализация, основы анимации)

• опыт в создании Low Poly & High Poly моделей

• знание художественной анатомии

художественный вкус, умение рисовать от руки, а так же с использованием планшета.

Личные качества:

• инициативность

• ответственность

• творческий подход

• дипломатичность

• креативность

• настойчивость

• решительность

Готов изучать все, что понадобится для выполнения трудовых обязанностей.Работаю на результат.

Если вам необходим порядочный, ответственный сотрудник,который способен нестандартно мыслить, с удовольствием приму Ваше предложение.

Благодарю за внимание.

Люблю интересную работу, которую стараюсь выполнить быстро и качественно.

Контактная информация

Контактное лицо: Синица Эдуард Николаевич

Телефоны: 0936612180

0978570501

E-mail: [email protected]