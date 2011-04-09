3D моделлер-текстурщик-визуализаор (Киев)
Фамилия Синица,
Имя Эдуард
Отчество Николаевич
Дата рождения (возраст): 7.05.1990
Город: Киев
Образование: Неполное высшее
Опыт: опыт работы 1-2 года
Желаемый график работы: полная занятость
Должность: 3д моделлер-текстурщик-визуализаор
Цель:
ищу работу 3D-моделлера ,визуализатора, текстурщика или другую работу, сопряженную с вышеперечисленными навыками.
Ключевая информация
все, что касается 3d (моделирование, текстурирование, свет, визуализация) - аккуратно, качественно, реалистично за короткие сроки!
Владение языками
Английский — средний
Русский — родной
Украинский — родной
Опыт работы
Опыт работы:
- freelance ( моделирование окружения,техники,персонажев,визуализация интерьеров)
- дизайн студия "ЭЛСИ'' ' ( Моделирование,визуализация интерьеров и техники)
Опыт работы в высокополигональном моделировании 2 года
Профессиональные навыки
• владение пакетом Adobe Photoshop (технологии текстурирования, ретушь, коррекция фото, коллажи, создание логотипов, иллюстраций).
• владение пакетом 3D Max, (моделирование, текстурирование,визуализация, основы анимации)
• опыт в создании Low Poly & High Poly моделей
• знание художественной анатомии
художественный вкус, умение рисовать от руки, а так же с использованием планшета.
Личные качества:
• инициативность
• ответственность
• творческий подход
• дипломатичность
• креативность
• настойчивость
• решительность
Готов изучать все, что понадобится для выполнения трудовых обязанностей.Работаю на результат.
Если вам необходим порядочный, ответственный сотрудник,который способен нестандартно мыслить, с удовольствием приму Ваше предложение.
Благодарю за внимание.
Люблю интересную работу, которую стараюсь выполнить быстро и качественно.
Контактная информация
Контактное лицо: Синица Эдуард Николаевич
Телефоны: 0936612180
0978570501
E-mail: [email protected]
Портфолио
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