Специалист по контекстной рекламе

Добрый день!

Работаю в сфере маркетинга 5 лет, запустил 150+ проектов. Нахожусь в поисках новых.

Тестирую разные инструменты, выявляю самые рабочие и масштабирую их. Ответственно подхожу к работе и срокам, нацелен на долгосрочное сотрудничество.

Эффективность проектов достигается за счёт комплексного подхода, а именно: анализ конкурентов, вашего сайта и его воронки продаж, а так же за счёт анализа спроса потребителей.

Помимо настройки Яндекс директ стараюсь давать рекомендации по визуалу сайту, картам. Если это позволит улучшить наши результаты. Поэтому пишите, буду рад ответить на ваши вопросы.

Стоимость настройки и сроки обсуждаются индивидуально.