eduard_php

Php

Изучаю программирование на php и ищу поле для тренеровок, оттачивания техники и набора опыта.

Умею придумывать, но с дизайном дела плохи.

Могу сделать функциональность, но не дизан.

Учусь на программиста, в колледже где даже Билл Гейтс сстанет идиото, который не чего не будет знать о компьютерах.

Желание работать есть, время есть.

Я люблю программировать, но так нужны ещё и деньги, приходится совмещать любимое с необходимым.

Сайтов в сети нет, так как целый проект я пока сделать не могу, но мелкие проекты делаю быстро и легко.

Спасиюо за внимание.