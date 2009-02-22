eduard_php

Php
Изучаю программирование на php и ищу поле для тренеровок, оттачивания техники и набора опыта.
Умею придумывать, но с дизайном дела плохи.
Могу сделать функциональность, но не дизан.
Учусь на программиста, в колледже где даже Билл Гейтс сстанет идиото, который не чего не будет знать о компьютерах.
Желание работать есть, время есть.
Я люблю программировать, но так нужны ещё и деньги, приходится совмещать любимое с необходимым.
Сайтов в сети нет, так как целый проект я пока сделать не могу, но мелкие проекты делаю быстро и легко.
Спасиюо за внимание.