Создание сайтов на Html 5/CSS3(Flexbox)/JS(jQuery),Wordpress, Opencart | Верстка из PSD, Figma, Sketch | Доработка,настройка и наполнение сайта.

﻿Чем я занимаюсь

Занимаюсь версткой по макетам PSD, Figma, Sketch. Так же создаю сайты под ключ без готового дизайна на чистом Html, Css, Js коде + использую Wordpress, Opencart.

Делаю всевозможные доработки сайтов:

Изменение расположения элементов (блок, текст, и т. д)

Позиционирование элементов (относительно страницы, блока)

Правки в элементов страницы (меню, popup, модальные окна, слайдер и т.д.)

Формы отправки писем, заявок

Редактирование изображений

Изменение шрифта (стиль, размер, цвет)

Изменение кнопок (цвет , фон, анимация)

Эффекты при наведении (hover) на любые элементы

Добавление кода соцсетей (Vk, Fb, Google)

Добавление метрик Google/Яндекс, пиксель Facebook

Что использую в работе

HTML5, CSS3, JavaScript jQuery, BEM.

Bootstrap/Css Flexbox/Css Grid

Ajax

Адаптивная верстка

Различные эффекты анимации (parallax, аним. при скролле, и т.д.)

Минимизация изображений

Минимальное кол-во доп. библиотек

Работа с SVG

CMS: WordPress, Opencart

Цены на услуги:

Сайт-одностраничник ---> от 100$

Последующие страницы ---> 30$

Лендинг под ключ ---> 250$

Многостраничный сайт/ Блог / Портал --- 300$

Интернет-магазин --- цена индивидуальная

Квиз(Quiz) для сайта --- 50-70$

Цена на доработки и корректировку сайта - индивидуальная

Работаю по 50% предоплате. Постоянным клиентам возможно сделать исключение.

Контакты

Email:

Telegram: https://t.me/andy_brendy