eduardich

Андрей Эдуардович eduardich

 
31 годРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание сайтов на Html 5/CSS3(Flexbox)/JS(jQuery),Wordpress, Opencart | Верстка из PSD, Figma, Sketch | Доработка,настройка и наполнение сайта.

﻿Чем я занимаюсь

Занимаюсь версткой по макетам PSD, Figma, Sketch. Так же создаю сайты под ключ без готового дизайна на чистом Html, Css, Js коде + использую Wordpress, Opencart.

Делаю всевозможные доработки сайтов:

  • Изменение расположения элементов (блок, текст, и т. д)
  • Позиционирование элементов (относительно страницы, блока)
  • Правки в элементов страницы (меню, popup, модальные окна, слайдер и т.д.)
  • Формы отправки писем, заявок
  • Редактирование изображений
  • Изменение шрифта (стиль, размер, цвет)
  • Изменение кнопок (цвет , фон, анимация)
  • Эффекты при наведении (hover) на любые элементы
  • Добавление кода соцсетей (Vk, Fb, Google)
  • Добавление метрик Google/Яндекс, пиксель Facebook

Что использую в работе

  • HTML5, CSS3, JavaScript jQuery, BEM.
  • Bootstrap/Css Flexbox/Css Grid
  • Ajax
  • Адаптивная верстка
  • Различные эффекты анимации (parallax, аним. при скролле, и т.д.)
  • Минимизация изображений
  • Минимальное кол-во доп. библиотек
  • Работа с SVG
  • CMS: WordPress,  Opencart
Портфолио своих работу скину по запросу.﻿

Цены на услуги:

Сайт-одностраничник ---> от 100$

Последующие страницы ---> 30$

Лендинг под ключ ---> 250$

Многостраничный сайт/ Блог / Портал --- 300$

Интернет-магазин --- цена индивидуальная

Квиз(Quiz) для сайта --- 50-70$

Цена на доработки и корректировку сайта - индивидуальная

Работаю по 50% предоплате. Постоянным клиентам возможно сделать исключение.

Контакты

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/andy_brendy

Skype: [email protected]

JavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSBootstrapFigmajQueryAjaxВерстка из PSDМногостраничный сайтSketch