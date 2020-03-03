Создание сайтов на Html 5/CSS3(Flexbox)/JS(jQuery),Wordpress, Opencart | Верстка из PSD, Figma, Sketch | Доработка,настройка и наполнение сайта.
Чем я занимаюсь
Занимаюсь версткой по макетам PSD, Figma, Sketch. Так же создаю сайты под ключ без готового дизайна на чистом Html, Css, Js коде + использую Wordpress, Opencart.
Делаю всевозможные доработки сайтов:
- Изменение расположения элементов (блок, текст, и т. д)
- Позиционирование элементов (относительно страницы, блока)
- Правки в элементов страницы (меню, popup, модальные окна, слайдер и т.д.)
- Формы отправки писем, заявок
- Редактирование изображений
- Изменение шрифта (стиль, размер, цвет)
- Изменение кнопок (цвет , фон, анимация)
- Эффекты при наведении (hover) на любые элементы
- Добавление кода соцсетей (Vk, Fb, Google)
- Добавление метрик Google/Яндекс, пиксель Facebook
Что использую в работе
- HTML5, CSS3, JavaScript jQuery, BEM.
- Bootstrap/Css Flexbox/Css Grid
- Ajax
- Адаптивная верстка
- Различные эффекты анимации (parallax, аним. при скролле, и т.д.)
- Минимизация изображений
- Минимальное кол-во доп. библиотек
- Работа с SVG
- CMS: WordPress, Opencart
Цены на услуги:
Сайт-одностраничник ---> от 100$
Последующие страницы ---> 30$
Лендинг под ключ ---> 250$
Многостраничный сайт/ Блог / Портал --- 300$
Интернет-магазин --- цена индивидуальная
Квиз(Quiz) для сайта --- 50-70$
Цена на доработки и корректировку сайта - индивидуальная
Работаю по 50% предоплате. Постоянным клиентам возможно сделать исключение.
КонтактыEmail: [email protected]
Telegram: https://t.me/andy_brendy
Skype: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг натяжные потолки38 просмотров
- Квиз для hubus.pro43 просмотра
- Проект Hubus.pro65 просмотров
- Калькулятор для Alfacars33 просмотра
- Лендинг для криптосферы34 просмотра
- Одностраничный магазин цветочных мишек37 просмотров
- Сайт для Маркетинг Систем32 просмотра
- Landing под ключ для Дмитрия Калягина21 просмотр
- Сайт для агенства ClickPeak37 просмотров
- Создания лендинга под ключ для Instame-lux38 просмотров