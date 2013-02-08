1c программист

1. Официальный опыт работы в сфере разработки на платформе 1с – 1 год (в франчайзи)

2. Профессионал по платформе 1с 8.2

3. Опыт работы с конфигурациями

- 1С:Бухгалтерия 8

- Управление торговлей 10.3

- 1С:Комплексная автоматизация 8

- Управление производственным предприятием

- Штрих-М Кассир 5

- Конвертация данных

4. Настройка торгового оборудования

5. Обмен между конфигурациями и сторонним программами

6. Отчеты на СКД