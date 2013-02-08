1c программист
1. Официальный опыт работы в сфере разработки на платформе 1с – 1 год (в франчайзи)
2. Профессионал по платформе 1с 8.2
3. Опыт работы с конфигурациями
- 1С:Бухгалтерия 8
- Управление торговлей 10.3
- 1С:Комплексная автоматизация 8
- Управление производственным предприятием
- Штрих-М Кассир 5
- Конвертация данных
4. Настройка торгового оборудования
5. Обмен между конфигурациями и сторонним программами
6. Отчеты на СКД
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1С-программирование
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