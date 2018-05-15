Необходим для длительного сотрудничества front-end для yii \ wp Оплата почасовая, просьба указывать ориентировочную стоимость за час Спасибо
HTML-верстка4 заявки
Закрыт
7 лет назад
Необходим для длительного сотрудничества front-end для yii \ wp Оплата почасовая, просьба указывать ориентировочную стоимость за час Спасибо
Необходимо разработать приложение, на 80% идентичное с Period Tracker https://play.google.com/store/apps/details?id=com.periodapp.period Дополнительный функционал: создание анкетирование пользователя по результатам которого будут отправляться рекомендации Работа подразумевает долгосрочную перспективу в случае успешной реализации Пожалуйста ...