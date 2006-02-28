Нужен помощник по сайту дороботки, поправки, переодическоие дополнения. Оплата по договоренности. Рассматривается кандидат только из Санкт-Петербурга по запросу вышлю ссылку.
- Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать сайт структура сайта аналогична www.zoo-dom.com.ua Разработчик только Питер Интересует: портфолио(только свое)цена(только риальная)сроки (только одекватные )Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо: -Создание сайта под ключ (для примера www.ati.su) -Дальнейшая поддержка (на уровне консультации) Убедительная просьба присылать реальные предложения, на данном этапе хотелось бы видеть выполненые работы, сроки по выполнению данного заказа и его орентировочную стоимость. Обязательным условием ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт15 лет назад
Создать рабочий сайт по транспорту, логистика, грузоперевози, пассажирские перевозки. Примером может стать сайт http://www.ati.su/ нужна примерная стоимость сроки. Принимаются предложения только на условиях дальнейшей поддержки данного сайта. Исполнитель только из Санкт ПетрбургаСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт15 лет назад
Огромное желание создать интернет проэкт не только ради развлечения но и как средство обогощения. В связи с этим ищу людей увлеченных со своими идеями и проэктами. Готов организовать работу и нести некоторые расходы связанные с ...Экономика и Право11 заявокЗакрыт18 лет назад