edvin

Гость edvin

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Нужен сайт под ключ

    Необходимо создать сайт структура сайта аналогична www.zoo-dom.com.ua Разработчик только Питер Интересует: портфолио(только свое)цена(только риальная)сроки (только одекватные )

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    Необходимо: -Создание сайта под ключ (для примера www.ati.su) -Дальнейшая поддержка (на уровне консультации) Убедительная просьба присылать реальные предложения, на данном этапе хотелось бы видеть выполненые работы, сроки по выполнению данного заказа и его орентировочную стоимость. Обязательным условием ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт по транспорту

    Создать рабочий сайт по транспорту, логистика, грузоперевози, пассажирские перевозки. Примером может стать сайт http://www.ati.su/ нужна примерная стоимость сроки. Принимаются предложения только на условиях дальнейшей поддержки данного сайта. Исполнитель только из Санкт Петрбурга

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ищу компаньонов

    Огромное желание создать интернет проэкт не только ради развлечения но и как средство обогощения. В связи с этим ищу людей увлеченных со своими идеями и проэктами. Готов организовать работу и нести некоторые расходы связанные с ...

    Экономика и Право11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад