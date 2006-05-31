1999-2005 Работа в зарубежной фирме

Реализация части криптоалгоритмов (хеш-функции)

Участие в реализации криптопротоколов (нижняя часть IPSec, под Linux)

Участие в реализации системы обнаружения вторжений (сетевая часть, под Windows)

Участие в реализации подсистемы инструмента моделирования систем и протоколов. Инструмент использует как основу SDL (Specification Description Language)

Участие в адаптации (уменьшение размера, увеличение быстродействия) броузера Mozilla под STB (Set Top Box)

1. Отличное владение:

Языки С, C++ (опыт 10 лет), ASM x86.

Платформы Windows, Linux

2. Хорошие знания

Языки Delphi'йский Pascal

Программные интерфейсы Win32API, Socket'ы

3. Начальные знания

Языки HTML, JavaScript

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

1. Английский технический - fluent reading and understanding.