1999-2005 Работа в зарубежной фирме
Реализация части криптоалгоритмов (хеш-функции)
Участие в реализации криптопротоколов (нижняя часть IPSec, под Linux)
Участие в реализации системы обнаружения вторжений (сетевая часть, под Windows)
Участие в реализации подсистемы инструмента моделирования систем и протоколов. Инструмент использует как основу SDL (Specification Description Language)
Участие в адаптации (уменьшение размера, увеличение быстродействия) броузера Mozilla под STB (Set Top Box)
1. Отличное владение:
Языки С, C++ (опыт 10 лет), ASM x86.
Платформы Windows, Linux
2. Хорошие знания
Языки Delphi'йский Pascal
Программные интерфейсы Win32API, Socket'ы
3. Начальные знания
Языки HTML, JavaScript
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
1. Английский технический - fluent reading and understanding.