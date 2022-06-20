eeelnaraaa

Диктор/ женская озвучка

Всем привет!

Я диктор, а так же актриса закадрового озвучивания. Преимущественно озвучиваю аниме, сказки, рекламу и тому подобное. Голос высокий, бодрый, звонкий. Амплуа нежное, милое. Умею делать детей, как девочек, так и мальчиков, девочку-подростка, девушку, а так же могу в более зрелые голоса. Помимо вышеперечисленного озвучивала корейские и китайские дорамы, турецкие и европейские сериалы. Опыт работы в сфере профессионального озвучивания более пяти лет. Периодически работаю со студиями, но так же имею дома свою профессиональную студию с оборудованием.

Примеры работы могу скинуть при личной беседе.

Заказы выполняю быстро. Буду рада сотрудничеству.