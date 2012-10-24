Специалист по аудитам юзабилити сайтов. Повышение конверсии и лояльности!

Специализируюсь на аудите юзабилити и текстового наполнения сайтов; доработке и улучшении действующих сервисов.

- Повысить продажи интернет-магазина

- Благоприятно повлиять на лояльность пользователей

- Повысить отдачу от корпоративного сайта

Во всем этом поможет аудит юзабилити, ориентированный на маркетинг. Т.к. дополнительно я специализируюсь в рекламе, маркетинге и копирайтинге, то провожу аудит комплексно. Сайт оценивается не только с позиции его фактического удобства для пользователя, но, прежде всего, с точки зрения его эффективности как продающей площадки.

Предоставляемый аудит юзабилити является письменным, качественно оформленным, структурированным документом и подходит для представления заказчику или руководителю компании. Также аудит содержит полезную информацию о базовых правилах юзабилити, которая в последствие может быть использована вами для самостоятельного устранения недочетов на ваших сайтах.

Результат работы - документ, проиллюстрированный скриншотами. Проводится проверка навигации сайта, размещения блоков, размещения контента и т.п. Для каждого недочета предлагается вариант исправления. По пунктам будут расписаны и обоснованы недочеты в юзабилити сайта, ведущие к потере конверсии и описаны способы их устранения. Также возможна экспресс-консультация.

Образование – высшее. Языки: английский. Большой опыт литературного редактирования и переводов. Опыт работы в интернет-сфере - 9 лет.

Доработка сайта, произведенная в соответствии с правками, предложенными в аудите юзабилити, способствует повышению продаж, росту лояльности посетителей и приобретению преимущества над конкурентами. Предлагаемые правки не являются фундаментальными и не затрагивают глубокую структуру сайта и движок.