Фотосъемка и качественная обработка фотографий

Добрый день, меня зовут Евгений! Я занимаюсь профессиональной фотосъемкой в Москве.

Творчество - это моя жизнь! Я увлечён своим делом и всеми тонкостями, которые связаны с фотографиями. Внимателен к деталям, обладаю 100% интуицией и техническими знаниями.Снимаю :

- Детей

- Love-story

- Свадьбы

- Предметная фотосъемка

- Репортаж с различных мероприятий

Работаю в Photoshop с 2007 года и без проблем справлюсь с заданиями: - обтравка

- цветокоррекция

- улучшение фотографии

- предметная ретушь

- профессиональная ретушь с сохранением структуры кожи

- замена фона

- портрет в стиле ART

- коллажирование

и многое другое.

В работе использую методы высококачественной обработки, такие как:

- частотное разложение,

- Portraiture и д.р.

Я очень люблю то, чем я занимаюсь и готов к особо творческим решениям, если того требует заказ. Всегда ищу пути развития навыков и внимательно отношусь к пожеланиям Заказчика . Индивидуальное отношение к каждому, творческий подход, безупречное качество изображения - это мой девиз и основы моей работы!

Образование:

Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана

( национальный исследовательский университет).

Специальность:

Инженер по оптико-электронным системам и приборам.