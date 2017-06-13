Добрый день, меня зовут Евгений! Я занимаюсь профессиональной фотосъемкой в Москве.
Творчество - это моя жизнь! Я увлечён своим делом и всеми тонкостями, которые связаны с фотографиями. Внимателен к деталям, обладаю 100% интуицией и техническими знаниями.Снимаю :
- Детей
- Love-story
- Свадьбы
- Предметная фотосъемка
- Репортаж с различных мероприятий
Работаю в Photoshop с 2007 года и без проблем справлюсь с заданиями: - обтравка
- цветокоррекция
- улучшение фотографии
- предметная ретушь
- профессиональная ретушь с сохранением структуры кожи
- замена фона
- портрет в стиле ART
- коллажирование
и многое другое.
В работе использую методы высококачественной обработки, такие как:
- частотное разложение,
- Portraiture и д.р.
Я очень люблю то, чем я занимаюсь и готов к особо творческим решениям, если того требует заказ. Всегда ищу пути развития навыков и внимательно отношусь к пожеланиям Заказчика . Индивидуальное отношение к каждому, творческий подход, безупречное качество изображения - это мой девиз и основы моей работы!
Образование:
Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана
( национальный исследовательский университет).
Специальность:
Инженер по оптико-электронным системам и приборам.