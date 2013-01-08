$50
Требуется разработать дизайн для скрипта http://3fusion.in/2leep-clone-script.php Требуется что то схожее с порталами nnn.ru и limon.biz
Дизайн сайтов10 заявок
Закрыт
12 лет назад
Требуется разработать дизайн для скрипта http://3fusion.in/2leep-clone-script.php Требуется что то схожее с порталами nnn.ru и limon.biz
Требуется перевод скрипта http://3fusion.in/2leep-clone-script.php
Требуется доработать скрипт http://3fusion.in/2leep-clone-script.php Требуется главная страница как у http://www.nnn.ru/
Требуется создать на движке wordpress сайт идентичный порталу shockodrom.com На главной идут новости в формате картинка, название и краткая новость. Далее, когда нажимаешь на подробнее, что бы зайти посмотреть новость, опять же ...
Требуется написание скрипта системы обмена трафиком на подобии сайта limon.biz