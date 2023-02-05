efed3377gmailcom

Написание стихов и поздравлений на заказ.

Федулева (псевдоним - Вишневская) Елена Александровна. По образованию - юрист, специализация "уголовное право", мне - 40 лет. Работаю охранником завода в Республики Мордовия, Саранск. Пишу стихи и различные поздравления к праздникам. Ценю добро, юмор в меру. Хотелось бы писать стихи за деньги, на заказ. Рассмотрю все предложения. И учту все пожелания клиентов.

Состою на сайтах - "стихи. Ру", "я пишу. Нет" и "поэтов нет".

Есть несколько неопубликованных стихов, мой черновик.