Добрый день! Необходимо сверстать PSD->HTML +CSS Главная+внутренняя страницы. Макеты покажу в личку. Задача очень срочная.
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- $100HTML-верстка38 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Сайт на Joomla. 1. Поправить меню горизонтальное и вертикальное. 2. Добавить страницы товаров в соответсвующем виде. ТЗ и образец я дам.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен веб-мастер сделать мелкие правки по верстке и дизу. Сайт на битриксе.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Доброго дня! Есть несколько PSD макетов, средней сложности. Нужно сверстать их в HTML+CSS. Валидно, кроссбраузерно, в т.ч. и под IE7. Макеты относительно не сложные.HTML-верстка34 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть верстка HTML и верстка на битриксе. Необходимо сделать слайдер как в оригинальной HTML верстке. Дел на пару часов. Срочно.HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть Html страница, есть форма, необходимо подключить скрипт обратной связи. Работы минимум. Сайт уже на хостинге. Все необходимое я предоставлю.Веб-программирование19 заявокЗакрыт11 лет назад