Меня зовут Владимир мне 35 лет, я занимаюсь версткой сайтов. Заканчиваю курс в онлайн школе skillbox, профессия QA engineer (тестировщик/верстальщик).

За время учебы успел освоить такие навыки как:

Тестирование web-приложений

Документация check list, test plan, test cases

HTML5

CSS3

Git (начальные команды)

Pixel perfect

Использую только симантический код

Верстка строго по модификации БЭМ

Адаптивная верстка под любые разрешения экрана

Кроссбрауберная верстка

Имею хорошый школьный опыт верски по макеты из Figma (есть портфолио из 3-х качественный сайтов).