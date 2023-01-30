Меня зовут Владимир мне 35 лет, я занимаюсь версткой сайтов. Заканчиваю курс в онлайн школе skillbox, профессия QA engineer (тестировщик/верстальщик).
За время учебы успел освоить такие навыки как:
Тестирование web-приложений
Документация check list, test plan, test cases
HTML5
CSS3
Git (начальные команды)
Pixel perfect
Использую только симантический код
Верстка строго по модификации БЭМ
Адаптивная верстка под любые разрешения экрана
Кроссбрауберная верстка
Имею хорошый школьный опыт верски по макеты из Figma (есть портфолио из 3-х качественный сайтов).