Здравствуйте! Мы - Наталья и Татьяна, две кузины, которые умеют настраивать рекламу так, чтобы у Вас были заявки.

Несколько лет мы работали в одном из рекламных агентств, держа "руку на пульсе" всех новшеств Яндекса. После решили вернуться на просторы фриланса и удаленной работе, подальше от офиса. Теперь мы с Вами:)

Наши контакты для связи:

ПОЧТА: [email protected]

ТЕЛЕФОН: 8 (911) 291-14-69

Живем в Санкт-Петербурге и всегда готовы встретиться, обсудить предстоящий проект по настройке контекстной рекламы.

С Вами на связи в Пн-Пт с 11 до 19 часов.

Чем мы занимаемся:

- Ручной настройкой рекламной кампании в Яндекс.Директ и Google Adwords любой сложности (от небольшого проекта на 600-2000 ключей до масштабных проектов на 30 000+ ключей)

- Ведением рекламной кампании как в Яндекс.Директ, так и в Google Adwords

- Проведением аудита уже существующих кампаний с четким перечнем допущенных ошибок. Бесплатно, между прочим)

Чем мы не занимаемся:

- Не воплощаем в настройке идеи, которые могут навредить клиенту. Даже за доплату от самого клиента;)

- Не настраиваем рекламу на запрещенные законодательством РФ товары/услуги

- Не придумываем ключевые слова (в наших кампаниях ключи «живее всех живых» и берутся строго из статистики Wordstat)

Напоследок о нашем подходе к работе:

Ориентируемся исключительно на долгосрочное сотрудничество, именно поэтому:

- Мы никуда не пропадаем со связи

- Основные этапы в работе отправляем на проверку клиенту

- Не работаем одновременно с большим количеством проектов в ущерб качеству работы, ведь качество для нас всегда на первом месте

- Соблюдаем сроки

- Можем работать по договору с юридическим лицом

Обращайтесь, мы с радостью настроим Вам качественную рекламную кампанию, а так же расскажем детально о всех этапах и особенностях работы:

ПОЧТА: [email protected]

ТЕЛЕФОН: 8 (911) 291-14-69