Наталья effectual-directeffectual-direct
Здравствуйте! Мы - Наталья и Татьяна, две кузины, которые умеют настраивать рекламу так, чтобы у Вас были заявки.
Несколько лет мы работали в одном из рекламных агентств, держа "руку на пульсе" всех новшеств Яндекса. После решили вернуться на просторы фриланса и удаленной работе, подальше от офиса. Теперь мы с Вами:)
Наши контакты для связи:
ПОЧТА: [email protected]
ТЕЛЕФОН: 8 (911) 291-14-69
Живем в Санкт-Петербурге и всегда готовы встретиться, обсудить предстоящий проект по настройке контекстной рекламы.
С Вами на связи в Пн-Пт с 11 до 19 часов.
Чем мы занимаемся:
- Ручной настройкой рекламной кампании в Яндекс.Директ и Google Adwords любой сложности (от небольшого проекта на 600-2000 ключей до масштабных проектов на 30 000+ ключей)
- Ведением рекламной кампании как в Яндекс.Директ, так и в Google Adwords
- Проведением аудита уже существующих кампаний с четким перечнем допущенных ошибок. Бесплатно, между прочим)
Чем мы не занимаемся:
- Не воплощаем в настройке идеи, которые могут навредить клиенту. Даже за доплату от самого клиента;)
- Не настраиваем рекламу на запрещенные законодательством РФ товары/услуги
- Не придумываем ключевые слова (в наших кампаниях ключи «живее всех живых» и берутся строго из статистики Wordstat)
Напоследок о нашем подходе к работе:
Ориентируемся исключительно на долгосрочное сотрудничество, именно поэтому:
- Мы никуда не пропадаем со связи
- Основные этапы в работе отправляем на проверку клиенту
- Не работаем одновременно с большим количеством проектов в ущерб качеству работы, ведь качество для нас всегда на первом месте
- Соблюдаем сроки
- Можем работать по договору с юридическим лицом
Обращайтесь, мы с радостью настроим Вам качественную рекламную кампанию, а так же расскажем детально о всех этапах и особенностях работы:
ПОЧТА: [email protected]
ТЕЛЕФОН: 8 (911) 291-14-69
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