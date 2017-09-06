Добрый день, уважаемый (возможно) клиент. Seo - знаю, увлекаюсь, практикую. Опыт работы - 3 года.

Мое знакомство с интернет-заработком началось с 2014 года, когда я был еще совсем юн. Работал тогда копирайтером на бирже eTXT. Я посчитал, что мое эволюционное "начало" достойно большего и подался в Seo. С перерывом в 3 года возвращаюсь во фриланс, чтобы окончить работу на студии.

Что я умею: