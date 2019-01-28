Преподавательанглийского языка
Present Simple Language Center
Апрель2017- по настоящее время
Обучениестудентов разных возрастов английскому языку в группах и индивидуально.
English Language Teacher
Alexander International EnglishSchool, Shijiazhuang, Hebei, China
Август2017- Август 2018
Обучениестудентов разных возрастов английскому языку в группах и индивидуально.
Преподавательанглийского языка
Школаиностранных языков «Exclusive»
Апрель2014- Август 2016
Обучениестудентов разных возрастов английскому языку в группах и индивидуально.
Преподавательанглийского языка
Языковые курсы онлайн «My-skype-lessons.ru»
Октябрь 2013 – Сентябрь 2014
Проведение индивидуальных занятий по английскомуязыку.
Обучение студентов разных возрастов (дети, взрослые)используя онлайн платформу Skype.
Переводчиканглийского языка
Июль 2013 – Март 2014 (5месяцев)
ЧП «Хан Эхсан Субхан Хан»
Ведение переписки с иностранными клиентами,администрирование сайта.
Переводчик (устный/письменный)
Сентябрь 2011 – Июль 2012 (1 год )
Брачное Агенство «Славянка» (“Charming Brides”), Харьков.
Устные и письменные переводы.
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