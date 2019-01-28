efimkate

Екатерина efimkate

 
32 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Преподаватель английского языка! Переводы англ, рус, укр. языки!

Преподавательанглийского языка

Present Simple Language Center

Апрель2017- по настоящее время

Обучениестудентов разных возрастов английскому языку в группах и индивидуально.

 

English Language Teacher

Alexander International EnglishSchool, Shijiazhuang, Hebei, China

Август2017- Август 2018

Обучениестудентов разных возрастов английскому языку в группах и индивидуально.

 

Преподавательанглийского языка

Школаиностранных языков «Exclusive»

Апрель2014-  Август 2016

Обучениестудентов разных возрастов английскому языку в группах и индивидуально.

 

Преподавательанглийского языка

Языковые курсы онлайн «My-skype-lessons.ru»

Октябрь 2013 – Сентябрь 2014

Проведение индивидуальных занятий по английскомуязыку.  

Обучение студентов разных возрастов (дети, взрослые)используя онлайн платформу Skype.

 

Переводчиканглийского языка

Июль 2013 – Март 2014 (5месяцев)

ЧП «Хан Эхсан Субхан Хан»

Ведение переписки с иностранными клиентами,администрирование сайта. 

 

     Переводчик (устный/письменный)

Сентябрь 2011 – Июль 2012  (1 год )

Брачное Агенство «Славянка» (“Charming Brides”), Харьков.

Устные и письменные переводы.

Портфолио
Переводы
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