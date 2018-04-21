Необходимо выдернуть верстку и натянуть на OpenCart Cсылку на сайт покажу в ЛС Оставляйте заявки, кто готов помочь
Системы управления (CMS)4 заявки
Закрыт
7 лет назад
Необходимо выдернуть верстку и натянуть на OpenCart Cсылку на сайт покажу в ЛС Оставляйте заявки, кто готов помочь
Требуется создание сайта. Вот пример того, что требуется giftsmsk.ru/ По сути это коробка для сбора информации с других сайтов. Мы являемся дилерами нескольких компаний. У них есть автоматизированные сайты и они ...
Нужно сделать бота на платформе dlg.im есть уже готовый рабочий бот в телеграм, по сути нужна его копия просто. Бот простой с кнопками и зашитой информации внутри. Кидаю ссылку на готовый телеграм @BerezhokBot Задание ...