Выгоды, которые вы получаете работая со мной:

1. Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса

2. Платная лицензионная графика (при работе я использую только платную лицензионную графику, поэтому у вас не возникнет никаких юридических претензий со стороны авторов графики)

3. При заказе 2-х дизайнов одновременно предоставляю скидку 30%.

4. Все последующие заказы обойдутся Вам на 10% дешевле.

Как я работаю:

1.Только по предоплате 50% (только при первом сотрудничестве)

2.Способы оплаты: яндексденьги, webmoney, qiwi-кошелек

3.Если Вам не понравится результат, возвращу предоплату

Я работаю с людьми которые:

1. Четко знают что им нужно и к какому сроку

2. Ценят свое и чужое время

3. Дают полную свободу действий и не трепят нервы напрасно

3. Вовремя вносят оплату (в том числе и предоплату)

Я Не работаю с людьми которые:

1. Не знают чего хотят

2. Нет в данный момент денег для оплаты работы

Контакты:

Mobile: 89168377332

Skype: efimenko86

E-mail: [email protected]