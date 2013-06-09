Выгоды, которые вы получаете работая со мной:
1. Качественный дизайн, повышающий продажи Вашего бизнеса
2. Платная лицензионная графика (при работе я использую только платную лицензионную графику, поэтому у вас не возникнет никаких юридических претензий со стороны авторов графики)
3. При заказе 2-х дизайнов одновременно предоставляю скидку 30%.
4. Все последующие заказы обойдутся Вам на 10% дешевле.
Как я работаю:
1.Только по предоплате 50% (только при первом сотрудничестве)
2.Способы оплаты: яндексденьги, webmoney, qiwi-кошелек
3.Если Вам не понравится результат, возвращу предоплату
Я работаю с людьми которые:
1. Четко знают что им нужно и к какому сроку
2. Ценят свое и чужое время
3. Дают полную свободу действий и не трепят нервы напрасно
3. Вовремя вносят оплату (в том числе и предоплату)
Я Не работаю с людьми которые:
1. Не знают чего хотят
2. Нет в данный момент денег для оплаты работы
Контакты:
Mobile: 89168377332
Skype: efimenko86
E-mail: [email protected]