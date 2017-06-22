Веб-разработка с качественным менеджментом

Веб-разработчик и дизайнер с хорошим пониманием тайм-менеджмента и умеющий выстраивать коммуникации с заказчиком. Я не просто программист, я опытный менеджер проектов, поэтому понять и реализовать все ваши пожелания у меня получается быстро и без потерь с обеих сторон. Разрабатываю сайты и дизайны ним(визитка, каталог, корпоративный сайт, интернет-магазин, одностраничный сайт (landing page) более 8 лет. Стандартный задачи решаю с помощью CMS (Joomla, Wordpress, Drupal). С удовольствием помогаю малому бизнес покорить просторы интернета: делаю сайты под ключ, готова в дальнейшем осуществлять поддержку созданных проектов.