efremovaml

Здравствуйте!

Меня зовут Марина, и я безумно люблю то, что я делаю. Я получила степень магистра на факультете немецких исследований и более 5 лет работаю частным учителем с немецким и английским языками. В то же время я принимаю участие в переводах и различных международных проектах.

Личные качества: активная жизненная позиция, целеустремленность, организаторские способности, навыки общения, ответственность, эффективность, оптимизм, креативность, инициативность, быстрый ученик.

Я - носитель русского и украинского языков, подтвержденный дипломом DSD уровень немецкого языка C1 и английского B2.

Я буду очень рада завести новые знакомства и могу гарантироватьмкачественную и своевременную работу :)