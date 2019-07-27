Обработка фотографий (цветокоррекция, ч/б -> цвет, ретушь). Создание чат-бота. Парсинг данных VK.

Имею опыт разработки ПО управления тросовым роботом. Обработка, парсинг, классификация, а также генерация текстовой информации. Создание чат-бота с помощью VK API.

Финалист студенческого трека олимпиады Национальной Технологической Инициативы (НТИ) в направлениях:”Прикладной искусственный интеллект”, “Интеллектуальные робототехнические системы”.

Участник хакатона “Урбатон”.

Призер NSK CTF INSIDE 2019.

Участие в Летней Школе Информационных и Финансовых Технологий по направлению:”Data Science”