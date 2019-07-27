Обработка фотографий (цветокоррекция, ч/б -> цвет, ретушь). Создание чат-бота. Парсинг данных VK.
Имею опыт разработки ПО управления тросовым роботом. Обработка, парсинг, классификация, а также генерация текстовой информации. Создание чат-бота с помощью VK API.
Финалист студенческого трека олимпиады Национальной Технологической Инициативы (НТИ) в направлениях:”Прикладной искусственный интеллект”, “Интеллектуальные робототехнические системы”.
Участник хакатона “Урбатон”.
Призер NSK CTF INSIDE 2019.
Участие в Летней Школе Информационных и Финансовых Технологий по направлению:”Data Science”
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