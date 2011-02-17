Системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Основным направлением деятельности являются продажи вентиляционного оборудования, систем кондиционирования и систем воздушного отопления. Мы сотрудничаем со многими производителями, что несомненно влияет на стоимость и сроки поставки оборудования.

В своей работе уделяем большое значение качеству предоставляемых услуг. Ценим время и готовы предоставить исчерпывающую информацию по интересующей Вас продукции в кратчайшие сроки, а также выработать оптимальное предложение по соотношению "цена-качество" с учетом требований заказчика.