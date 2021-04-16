eginedavtian

Интернет маркетинг и построение воронок продаж

Привет! Меня зовут Егине. Я начинающий сертифицированный интернет маркетолог, по специальности я бухгалтер-аудитор с 2 летнем опытом работы. Недавно решила поменять свой профиль и перейти на маркетинг, так как это для меня более интересно и увлекательно! Обучалась у Марии Солодар, основатель диджитал-агентство "Evo- Publishing", прошла курсы "Мастер создания автоматизированных воронок продаж" и "Школа Маркетологов" на реальных проектах и продолжаю брать новые проекты. В данный момент я живу в США, штат Массачусетс, свободно владею английским языком и принимаю проекты так на русском так и на английском языке.