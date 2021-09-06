egnkolesov

Junior верстальщик
Начинающий верстальщик
Набираю опыт, пополняю портфолио.
Владею:
- HTML,
- CSS,
- JavaScript,
- PHP.
- Методологию БЭМ (Блок, Элемент, Модификатор),
- Код, поддерживаемый в большинстве браузеров,
- Адаптивную вёрстку,
- PixelPerfect при необходимости.
В процессе.
Бессрочная гарантия:
Если во время использования сайта Вы найдёте ошибки в моей вёрстке - оперативно и без доплаты их исправлю или верну деньги.
Бонусы:
- Низкая цена,
- Чистый код,
- Коммуникабельность.
Связь
Email: [email protected]
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