egnkolesov

Евгений Колесов egnkolesov

 
22 годаРоссия/Балашиха
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Junior верстальщик

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Начинающий верстальщик

Набираю опыт, пополняю портфолио.

Владею:

  • HTML,
  • CSS,
  • JavaScript,
  • PHP.
Применяю:
  • Методологию БЭМ (Блок, Элемент, Модификатор),
  • Код, поддерживаемый в большинстве браузеров,
  • Адаптивную вёрстку,
  • PixelPerfect при необходимости.
Портфолио:

В процессе.

Бессрочная гарантия:

Если во время использования сайта Вы найдёте ошибки в моей вёрстке - оперативно и без доплаты их исправлю или верну деньги.

Бонусы:

  • Низкая цена,
  • Чистый код,
  • Коммуникабельность.

Связь

Email: [email protected]

PHPJavascriptHTMLCSS