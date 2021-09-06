egnkolesov

Junior верстальщик

﻿ Начинающий верстальщик

Набираю опыт, пополняю портфолио.

Владею:

HTML,

CSS,

JavaScript,

PHP.

Методологию БЭМ (Блок, Элемент, Модификатор),

Код, поддерживаемый в большинстве браузеров,

Адаптивную вёрстку,

PixelPerfect при необходимости.

В процессе.

Бессрочная гарантия:

Если во время использования сайта Вы найдёте ошибки в моей вёрстке - оперативно и без доплаты их исправлю или верну деньги.

Бонусы:

Низкая цена,

Чистый код,

Коммуникабельность.

Связь

Email: [email protected]