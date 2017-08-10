ego-art

Илья Ларионов ego-art

 
35 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Реклама это точная наука, а не гадание на картах.

ЧТО Я ДЕЛАЮ :- Профессиональная настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords.

- Снижение затрат на рекламу/ повышение эффективности существующих затрат.

- Исследование ключевых слов;

- Организация эффективной структуры аккаунта AdWords;

- Управление ставками и бюджетом;

- Отслеживание конверсий;

- Настройка Google Analytics Яндекс.Метрика и отчетности;

- Мониторинг прохождения рекламной кампании и ее оптимизация;

- Аудит рекламных кампаний.

- SEO аудит и оптимизация сайтов

- Вывод сайта в ТОП поисковой выдачи

ЧТО Я НЕ ДЕЛАЮ:

-Не выполняю бесплатные или какие-либо другие тесты.

-Не работаю за процент без официального оформления партнером по бизнесу (и этот процент не менее 25).

-Не работаю с СРА сетями, посредниками, с проектами, которые противоречат законам РФ или стоят на их границе.

СТОИМОСТЬ:

Стоимость зависит от объема работы, а объем работы — от количества и особенностей ваших товаров и услуг, а также от выбранной стратегии, поэтому она в каждом случае считается индивидуально. Тарифов у меня нет — я делаю либо полную работу, либо никакую.

Контакты:

email: [email protected]

skype: [email protected]

тел: +7(902)1880200

Google AdsРекламная кампания
Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
от $45от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$15/час
от $85от 3 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $60от 3 дней
нет рейтинга