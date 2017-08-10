Реклама это точная наука, а не гадание на картах.

ЧТО Я ДЕЛАЮ :- Профессиональная настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords.

- Снижение затрат на рекламу/ повышение эффективности существующих затрат.

- Исследование ключевых слов;

- Организация эффективной структуры аккаунта AdWords;

- Управление ставками и бюджетом;

- Отслеживание конверсий;

- Настройка Google Analytics Яндекс.Метрика и отчетности;

- Мониторинг прохождения рекламной кампании и ее оптимизация;

- Аудит рекламных кампаний.

- SEO аудит и оптимизация сайтов

- Вывод сайта в ТОП поисковой выдачи

ЧТО Я НЕ ДЕЛАЮ: -Не выполняю бесплатные или какие-либо другие тесты.

-Не работаю за процент без официального оформления партнером по бизнесу (и этот процент не менее 25).

-Не работаю с СРА сетями, посредниками, с проектами, которые противоречат законам РФ или стоят на их границе.

СТОИМОСТЬ:

Стоимость зависит от объема работы, а объем работы — от количества и особенностей ваших товаров и услуг, а также от выбранной стратегии, поэтому она в каждом случае считается индивидуально. Тарифов у меня нет — я делаю либо полную работу, либо никакую.

Контакты:

skype: [email protected]

тел: +7(902)1880200