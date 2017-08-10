ЧТО Я ДЕЛАЮ :- Профессиональная настройка и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords.
- Снижение затрат на рекламу/ повышение эффективности существующих затрат.
- Исследование ключевых слов;
- Организация эффективной структуры аккаунта AdWords;
- Управление ставками и бюджетом;
- Отслеживание конверсий;
- Настройка Google Analytics Яндекс.Метрика и отчетности;
- Мониторинг прохождения рекламной кампании и ее оптимизация;
- Аудит рекламных кампаний.
- SEO аудит и оптимизация сайтов
- Вывод сайта в ТОП поисковой выдачи
ЧТО Я НЕ ДЕЛАЮ:-Не выполняю бесплатные или какие-либо другие тесты.
-Не работаю за процент без официального оформления партнером по бизнесу (и этот процент не менее 25).
-Не работаю с СРА сетями, посредниками, с проектами, которые противоречат законам РФ или стоят на их границе.
СТОИМОСТЬ:Стоимость зависит от объема работы, а объем работы — от количества и особенностей ваших товаров и услуг, а также от выбранной стратегии, поэтому она в каждом случае считается индивидуально. Тарифов у меня нет — я делаю либо полную работу, либо никакую.
Контакты:email: [email protected]
skype: [email protected]
тел: +7(902)1880200