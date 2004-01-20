egocentrsm

Ищем клиентов доя копирайтера

#ищу #копирайтер #помогу 笠 Всем привет! Меня зовут Александра и я ищу клиентов крутому копирайтеру Марии笠 Опыт работы 8 месяцев! Составит для вас шапку профиля и контенть-планы(с постами и без),напишет пост для инстаграма на абсолютно любые темы! Работала с крупными блогерами Отправит текст через 40мин - 1ч сразу же после оплаты ; кп через 30мин - 1,5ч!За прайсом в лс