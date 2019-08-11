Опыт работы в PR - 2 года. Основные навыки: копиратинг, написание текстов для социальных сетей, пресс-релизов и статей, расшифровка аудио- и видеозаписей, перевод текстов с английского на русский язык и с русского на английский, написание сценариев для рекламы в Instagram и на YouTube, подбор площадок для размещения партнёрских материалов, коммуникация с блогерами и журналистами, подготовка презентаций и отчетов.

Свободно владею английским языком, работаю в MS Excel, Word и PowerPoint. Высокая грамотность, пунктуальность и ответственность в выполнении задач.