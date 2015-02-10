egor1996em

Студент дневного отделения. Учусь на первом курсе. В школе с 8 по 11 класс занимался графическим дизайном и обработкой фотографий в программах Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Одна из работ была выбрана в качестве макета продукции, посвященного дню рождения школы. Уверенно владею ПК. Проходил курсы в академии Cisco. Обучался на курсах WEB-дизайна в учебном центре при МГТУ им. Баумана "Специалист", после которых получил специальность WEB- дизайнер.

Я аккуратный работник. Тщательно отношусь к выполняемой мной работе и довожу ее до конца. Терпелив и открыт для любого общения. Вежлив и спокоен. Готов учиться и повышать свои профессиональные навыки. Открыт к новым идеям и командной работе. Сторонник индивидуального подхода к каждому клиенту.