egor_kolosov

Егор egor_kolosov

 
34 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
3д архитектура дизайн

основное портфолио https://www.free-lance.ru/users/Eggor_kolosov/

отзывы https://www.free-lance.ru/users/Eggor_kolosov/opinions/?from=users&sort=1&period=0#op_head

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почта [email protected]

Портфолио
Отзывы заказчиков
hand-made
Андрей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Жилой комплекс в разрезе
Отзыв недоступен.
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3D-графика
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга