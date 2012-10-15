Компания Мультишоп

Причины работать у нас

Карьерный рост

Желаете развиваться в карьерном и профессиональном плане? Мы даем вам такую возможность! План карьерного роста позволяет самым успешным сотрудникам получать более ответственные должности и более высокую оплату труда.

Интересная работа

Вы будете обеспечены интересной работой. Работа служит для наших сотрудников источником для самосовершенствования и личного роста. Мы постоянно учимся новому и интересному.

Широкий рынок сбыта

Потенциальными клиентами компании являются физические и юридические лица по всей России. Начиная работу у нас, вы сразу работаете в федеральном масштабе

Хорошие деньги

Мы даем возможность заработать. Зарплата в 20000-это всего лишь ориентир. Если эта цифра кажется вам недостаточной, то можно увеличить. Специальная прозрачная система оплаты труда позволяет сделать это. После прохождения обучения и стажировки зарплата полностью зависит от вас лично и отдела продаж в целом. Поэтому менеджеры по продажам сделают все возможное, чтобы вы зарабатывали много денег!

Обучение

Для наших сотрудником мы открыли «Внутреннюю академию», где можно учиться и повышать свою квалификацию! У нас регулярно проводятся семинары и тренинги. Девушкам также не стоит бояться незнакомых слов и технически сложных процессов: они становятся очень успешными специалистами в нашей компании. Благодаря системе обучения новые сотрудники быстро включаются в процесс.

Открытость

Мы построили команду на принципах открытости и взаимовыгодного сотрудничества. Вы всегда можете обратиться к руководству компании со своими предложениями! Инициатива сотрудников приветствуется.