Видеомонтаж, цветокоррекция, съёмка мероприятий.

Здравствуй!

Меня зовут Егор и я занимаюсь видеомонтажом и съёмкой разного рода мероприятий. Мне 19 лет и я учусь на данный момент в городе Петрозаводск.

Участвую в реализации проекта «Карельский транзит» («Kylii myöte») Карельской региональной общественной организации этнокультурных традиций карелов "Родной очаг" (село Вешкелица), в создании фильмов о карельской культуре, национальной кухне, истории карельского села Вешкелица.

Работаю с ОГТРК Карелия и с Костюниным Александром Викторовичем.

Ссылка на группу где можно найти мои работы

https://vk.com/public169057956