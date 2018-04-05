Создание адаптивных сайтов под ключ.

Создание адаптивных сайтов под ключ. Таких как целевые страницы (landing page) , сайты визитки и интернет магазины. Возможна работа и над другими проектами если они будут интересны или позволят развить полезные навыки.

Сайты создаю на основе CMS(CMF) Drupal (7,8) + bootstrap (в зависимости от задачи можно и на чистом CSS). Если потребуется разработку дизайна могу взять на себя.

Предпочтительна безналичная оплата по окончанию проекта.

На данный момент работаю на портфолио так что цена на некоторое время будет заниженная и договорная.