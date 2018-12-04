Егор Миронов egormironovegormironov
Профессиональная разработка сайтов любой сложности.
Подключение сайта к системе управления.
Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.
PHP, SQL, Flash, MySQL, JavaScript, CSS, XML/XSL/XSLT, HTML/DHTML и др.
Графические пакеты: Photoshop, Corel Draw.
С 2011 года и по настоящее время я специализируюсь на web-технологиях, работал в качестве web-программиста. При создании проектов использую язык PHP и базу данных MySQL, дополнительно JavaScript, в случае необходимости и иные технологии. За время работы накоплен огромный практический опыт, изучено множество особенностей языка и web-программирования в целом.
Многократно приходилось выполнять работы по HTML-верстке. В процессе работы были досконально изучены спецификации HTML, XHTML, CSS и др. Это позволило в дальнейшем избегать ошибок и создавать корректный HTML-код, строго соответствующий действующим стандартам.
Мне нравится заниматься своим делом, нравится работа и проекты, которые я создаю. Я ответственно отношусь к работе, обращаю внимание на все детали.
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