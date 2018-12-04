Создание и продвижение веб-сайтов

Профессиональная разработка сайтов любой сложности.

Подключение сайта к системе управления.

Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.

PHP, SQL, Flash, MySQL, JavaScript, CSS, XML/XSL/XSLT, HTML/DHTML и др.

Графические пакеты: Photoshop, Corel Draw.

С 2011 года и по настоящее время я специализируюсь на web-технологиях, работал в качестве web-программиста. При создании проектов использую язык PHP и базу данных MySQL, дополнительно JavaScript, в случае необходимости и иные технологии. За время работы накоплен огромный практический опыт, изучено множество особенностей языка и web-программирования в целом.

Многократно приходилось выполнять работы по HTML-верстке. В процессе работы были досконально изучены спецификации HTML, XHTML, CSS и др. Это позволило в дальнейшем избегать ошибок и создавать корректный HTML-код, строго соответствующий действующим стандартам.

Мне нравится заниматься своим делом, нравится работа и проекты, которые я создаю. Я ответственно отношусь к работе, обращаю внимание на все детали.