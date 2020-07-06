egorova-anna201

Копирайтинг, рерайтинг, транскрибация. Работа выполняется качественно к назначенному сроку. Всегда на связи, оперативно отвечаю на Ваши сообщения.

Имею большой опыт работы с поиском и преобразованием информации, а также являюсь опытным пользователем MSWord, Power Point, Excel и Internet. Ответственно отношусь к выполняемой работе, заказы выполняются в течение назначенного времени. Имею небольшие знания французского и английского языков. Увлекаюсь программированием на языке С++.