egorova_oksana

Оксана Радионова egorova_oksana

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Профессиональный дизайн сайтов и флеш-баннера.

Около 2 лет опыта работы.

Ответственный подход и соблюдение сроков.

e-mail: [email protected]

Работаю по предоплате 50% или через сделку без риска.

Дизайн сайта
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Дизайн сайтов
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