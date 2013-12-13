Оксана Радионова egorova_oksanaegorova_oksana
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Профессиональный дизайн сайтов и флеш-баннера.
Около 2 лет опыта работы.
Ответственный подход и соблюдение сроков.
e-mail: [email protected]
Работаю по предоплате 50% или через сделку без риска.
Портфолио
- UIMedikal191 просмотр
- Портал недвижимости TN-канал186 просмотров
- Сайт про теннис и для тенниса209 просмотров
- Монахиня Адриана184 просмотра
- Студия создания сайтов Savory148 просмотров
- Правда115 просмотров
- Олиед182 просмотра
- Моя любов140 просмотров
- Мелина131 просмотр
- Медекс150 просмотров
- 1с-бухгалтерия170 просмотров
- Компьютерный сервис148 просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
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