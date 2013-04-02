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Отзывы заказчиков
$1
6 баллов
11 лет назад
Работа была выполнена. Но мне пришлось вносить в текст изменения, т.к. были обнаружены ошибки и уникальность текста была не 100%.
Ответный отзыв
Работал с заказчиком недолго, написал буквально несколько заданий. Проблем не возникало ни с постановкой задачи, ни с оплатой. Единственный неприятный момент - чуть ли не через год после сотрудничества вдруг появился отзыв от заказчика о том, что якобы я некачественно выполнил свою работу, хотя все было оплачено и никаких претензий не высказывалось, получилось по принципу "все хорошо, но все плохо"
$1
10 баллов
12 лет назад
Егор - отличный рерайтер! Мастер своего дела! Всегда пишет уникальные и интересные тексты, в сети находится постоянно, сроки не срывает. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятный как в работе, так и в общении Все задания четко сформулированы и своевременно оплачиваются, Екатерина постоянно находится на связи и готова ответить на любые вопросы
$1
10 баллов
12 лет назад
Работали с автором длительное время. Пишет грамотно, интересно. С русским языком дружит. Ответственный, постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
За длительное время сотрудничества (около 6 месяцев) с данным заказчиком остались только положительные впечатления: - задания всегда присылаются своевременно; - с проверкой и оплатой никаких проблем не возникает; - всегда есть возможность проконсультироваться по любым возникшим вопросам.
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга