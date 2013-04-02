Работал с заказчиком недолго, написал буквально несколько заданий. Проблем не возникало ни с постановкой задачи, ни с оплатой. Единственный неприятный момент - чуть ли не через год после сотрудничества вдруг появился отзыв от заказчика о том, что якобы я некачественно выполнил свою работу, хотя все было оплачено и никаких претензий не высказывалось, получилось по принципу "все хорошо, но все плохо"