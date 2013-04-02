egorro

Егор egorro

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Nataliya77
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
6 баллов
11 лет назад
Нужен копирайтер/рерайтер
Работа была выполнена. Но мне пришлось вносить в текст изменения, т.к. были обнаружены ошибки и уникальность текста была не 100%.
Работал с заказчиком недолго, написал буквально несколько заданий. Проблем не возникало ни с постановкой задачи, ни с оплатой. Единственный неприятный момент - чуть ли не через год после сотрудничества вдруг появился отзыв от заказчика о том, что якобы я некачественно выполнил свою работу, хотя все было оплачено и никаких претензий не высказывалось, получилось по принципу "все хорошо, но все плохо"
Ответный отзыв
katherine_gont
Екатерина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Набираю команду рерайтеров/копирайтеров
Егор - отличный рерайтер! Мастер своего дела! Всегда пишет уникальные и интересные тексты, в сети находится постоянно, сроки не срывает. Всем рекомендую!
Отличный заказчик, приятный как в работе, так и в общении Все задания четко сформулированы и своевременно оплачиваются, Екатерина постоянно находится на связи и готова ответить на любые вопросы
Ответный отзыв
marafonetz
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов
$1
10 баллов
12 лет назад
Авторы на строительный сайт
Работали с автором длительное время. Пишет грамотно, интересно. С русским языком дружит. Ответственный, постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
За длительное время сотрудничества (около 6 месяцев) с данным заказчиком остались только положительные впечатления: - задания всегда присылаются своевременно; - с проверкой и оплатой никаких проблем не возникает; - всегда есть возможность проконсультироваться по любым возникшим вопросам.
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга