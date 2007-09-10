egors

Гость egors

 
43 годаРоссия/Мурманск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Garynych
33 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
15 лет назад
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Игорь зарекомендовал себя как адекватный заказчик. Надеюсь на дальнейшее продолжительное и плодотворное сотрудничество. Всем рекомендую!!!!
Илья молодец! установил плагин в короткие сроки, очень адекватный человек, дал несколько полезных советов, респект!
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