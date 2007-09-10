Требуется для сайта на Вордпрессе установить и интегрировать в дизайн плагин "каталог статей".... ссылка на плагин: http://dimox.name/wordpress-plugin-article-directory/
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно наполнение форума на автомобильную тематику. 6 центов за пост (работы оч.. много). Посты осмысленные, не меньше 110 символов. от Вас: два ника и хотя бы общеее представление об устройстве автомобиля. оставляйте ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется разработать дизайн форума и произвести верстку. http://lada-forum.net/Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть форум на IPb, есть почти готовое лого, нужно в админке, в настройках стилей css подогнать верхную часть форума под лого, то-есть сделать единый стиль,работа для профи небольшая... цена 140 руб http://lada-forum.net/HTML-верстка2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен новостной сайт по типу digg.com или news2.ru.. движок- drupal... Взято как образец: http://rudigg.jino-net.ruСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен сайт женской тематики, можно на бесплатном движке... цену пожалуйста называйте сами.Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $40
Доработать существующий скрипт для массового добавления сайтов в Рамблер...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен скрипт-парсер для ключевиков из Яндекса и Рамблера Подробности в Аси..Прочее1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется сверстать и привязать шаблон в PSD к сайту...HTML-верстка6 заявокЗакрыт16 лет назад