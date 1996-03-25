egorsolt25031996

Лисьих Георгий Николаевич
Дата рождения: 25.03.1996г.
Город: Москва
Контакты:
1) Телефон: +7 985 526 64 48
2) Email: [email protected]
3) Возможные способы связи: WhatsApp, Telegram
Не готов к переезду, готов к редким командировкам.
Junior DevOps-инженер
Занятость: полная занятость.
График работы: удаленная или офисная работа, полный день.
Опыт работы:
Опыт работы — 3 года 6 месяцев
1) Июнь 2018 — Июнь 2019 УТ МВД РФ по ЦФО
Помощник системного администратора:
- Монтажные работы для сетевого взаимодействия и телефонного оборудования
- Поддержка офисной инфраструктуры
- Помощь в решении проблем у сотрудников
- Настройка сетевых МФУ, локальных принтеров
- Починка персональных компьютеров
2) Июнь 2019 — март 2021 НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца
Системный администратор Windows:
- Администрирование серверов Windows (2008, 2012, 2016)
- Поддержка офисной инфраструктуры
3) Март 2021 — по наст. время АО «КБП» (Московский филиал)
Системный администратор Linux - инспектор по информационной безопасности:
- Администрирование серверов Linux (Ubuntu, Debian)
- Поддержка офисной инфраструктуры
- Написание инструкций, документов по требованию законодательства РФ в сфере информационной безопасности
Образование:
1) Среднее-професиональное:
2016 Московский колледж железнодорожного транспорта
Компьютерные сети
2) Высшее:
2020 НИУ «Московский энергетический институт»
Информационная безопасность автоматизированных систем
Курсы повышения квалификации:
1) 2020 АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита»
Обработка и защита персональных данных
2) 2021-2022 «Сетевая Академия ЛАНИТ»
(декабрь-июнь) DevOps-инженер, базовый уровень
Дипломный проект:
Профессиональные навыки:
- Администрирование и диагностика Windows-систем и серверов (2008, 2012, 2016)
- Администрирование и диагностика Linux-систем и серверов (Ubuntu, Debian).
- Автоматизация процессов доставки нового ПО: Git, Gitlab, CI/CD, Docker.
- Написание скриптов для автоматизации: Bash, Python.
- Опыт работы с реляционными БД, знание SQL.
- Понимание принципов работы стека TCP/IP.
Дополнительные сведения:
1) Знание языков: русский язык (родной), английский язык (на уровне чтения технической документации).
2) Личные качества: стрессоустойчивый, легко обучаемый, ответственный