egorsolt25031996

Лисьих Георгий Николаевич Дата рождения: 25.03.1996г. Город: Москва Контакты: 1) Телефон: +7 985 526 64 48 2) Email: [email protected] 3) Возможные способы связи: WhatsApp, Telegram Не готов к переезду, готов к редким командировкам. Junior DevOps-инженер Занятость: полная занятость. График работы: удаленная или офисная работа, полный день. Опыт работы: Опыт работы — 3 года 6 месяцев 1) Июнь 2018 — Июнь 2019 УТ МВД РФ по ЦФО Помощник системного администратора: - Монтажные работы для сетевого взаимодействия и телефонного оборудования - Поддержка офисной инфраструктуры - Помощь в решении проблем у сотрудников - Настройка сетевых МФУ, локальных принтеров - Починка персональных компьютеров 2) Июнь 2019 — март 2021 НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца Системный администратор Windows: - Администрирование серверов Windows (2008, 2012, 2016) - Поддержка офисной инфраструктуры 3) Март 2021 — по наст. время АО «КБП» (Московский филиал) Системный администратор Linux - инспектор по информационной безопасности: - Администрирование серверов Linux (Ubuntu, Debian) - Поддержка офисной инфраструктуры - Написание инструкций, документов по требованию законодательства РФ в сфере информационной безопасности Образование: 1) Среднее-професиональное: 2016 Московский колледж железнодорожного транспорта Компьютерные сети 2) Высшее: 2020 НИУ «Московский энергетический институт» Информационная безопасность автоматизированных систем Курсы повышения квалификации: 1) 2020 АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» Обработка и защита персональных данных 2) 2021-2022 «Сетевая Академия ЛАНИТ» (декабрь-июнь) DevOps-инженер, базовый уровень Дипломный проект: Профессиональные навыки: - Администрирование и диагностика Windows-систем и серверов (2008, 2012, 2016) - Администрирование и диагностика Linux-систем и серверов (Ubuntu, Debian). - Автоматизация процессов доставки нового ПО: Git, Gitlab, CI/CD, Docker. - Написание скриптов для автоматизации: Bash, Python. - Опыт работы с реляционными БД, знание SQL. - Понимание принципов работы стека TCP/IP. Дополнительные сведения: 1) Знание языков: русский язык (родной), английский язык (на уровне чтения технической документации). 2) Личные качества: стрессоустойчивый, легко обучаемый, ответственный PythonLinuxUbuntuDebianDockerBash

Я против войны в Украине !