egorsolt25031996

Георгий egorsolt25031996

 
27 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
год назад

Лисьих Георгий Николаевич

 

Дата рождения: 25.03.1996г.

Город: Москва

Контакты:

1) Телефон: +7 985 526 64 48

2) Email: [email protected]

3) Возможные способы связи: WhatsApp, Telegram

Не готов к переезду, готов к редким командировкам.

 

Junior DevOps-инженер

 

Занятость: полная занятость.

График работы: удаленная или офисная работа, полный день.

 

Опыт работы:

Опыт работы — 3 года 6 месяцев

 

1) Июнь 2018 — Июнь 2019 УТ МВД РФ по ЦФО

                                        

  Помощник системного администратора:

 - Монтажные работы для сетевого взаимодействия и телефонного оборудования

 - Поддержка офисной инфраструктуры

 - Помощь в решении проблем у сотрудников

 - Настройка сетевых МФУ, локальных принтеров

 - Починка персональных компьютеров

 

2) Июнь 2019 — март 2021 НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца

 

                                         Системный администратор Windows:

- Администрирование серверов Windows (2008, 2012, 2016)

- Поддержка офисной инфраструктуры

 

3) Март 2021 — по наст. время АО «КБП» (Московский филиал)

 

Системный администратор Linux - инспектор по информационной безопасности:

- Администрирование серверов Linux (Ubuntu, Debian)

- Поддержка офисной инфраструктуры

- Написание инструкций, документов по требованию законодательства РФ в сфере информационной безопасности

 

Образование:

 

1) Среднее-професиональное:

2016 Московский колледж железнодорожного транспорта

  Компьютерные сети

 

2) Высшее:

2020 НИУ «Московский энергетический институт»

Информационная безопасность автоматизированных систем

 

Курсы повышения квалификации:

 

1) 2020 АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита»

  Обработка и защита персональных данных

 

 

2) 2021-2022 «Сетевая Академия ЛАНИТ»

(декабрь-июнь) DevOps-инженер, базовый уровень

  Дипломный проект:

 

 

Профессиональные навыки:

- Администрирование и диагностика Windows-систем и серверов (2008, 2012, 2016)

- Администрирование и диагностика Linux-систем и серверов (Ubuntu, Debian).

- Автоматизация процессов доставки нового ПО: Git, Gitlab, CI/CD, Docker.

- Написание скриптов для автоматизации: Bash, Python.

- Опыт работы с реляционными БД, знание SQL.

- Понимание принципов работы стека TCP/IP.

 

Дополнительные сведения:

1) Знание языков: русский язык (родной), английский язык (на уровне чтения технической документации).

2) Личные качества: стрессоустойчивый, легко обучаемый, ответственный

 

PythonLinuxUbuntuDebianDockerBash